Вашингтон, 19 августа, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Расходы на детскую страховку и растущая плата за обучение в университетах США чрезвычайно обременяют студентов, у которых уже есть дети, так как это вынуждает многих из них искать дополнительную работу, сообщает 19 августа The Hill.

Цитата из к/ф «Эта замечательная жизнь». реж Фрэнк Капра. 1946. США Отчаяние

Согласно исследованию Education Trust and Generation Hope, студенты с низким уровнем дохода вынуждены работать в среднем не менее 50 часов в неделю за минимальную зарплату, чтобы покрыть расходы на уход за детьми и оплату обучения.

При этом исследователи обнаружили, что среди студентов с детьми существует непропорционально большое количество одиноких родителей с низким уровнем дохода.

Отметим, что средняя плата за обучение в государственных колледжах США превышает $25 тысяч в год.

При этом расходы молодых родителей — от двух до пять раз выше, чем расходы их сверстников, у которых нет детей. Это отчасти связано с необходимостью выплачивать счета по детской страховке, которые могут составлять более $7500 в год, согласно оценкам California Competes.