Красногорск, , 17:02 — REGNUM Оборот в сфере общественного питания по итогам 2022 года на территории Подмосковья, вероятнее всего, покажет рост. Об этом 19 августа сообщили РИАМО в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Бургер (сс) Sander Dalhuisen

Ожидается, что рост оборота в годовом выражении составит 5,8% и достигнет 152 млрд рублей.

«В июне 2022 года на 112,6% вырос оборот общественного питания в сопоставимой оценке и достиг отметки в 63,8 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2022 года индустрия общественного питания Китая, как ожидается, оправится от трудностей апреля и мая, вызванных пандемией коронавируса.

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