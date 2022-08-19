Красногорск, 19 августа, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Оборот в сфере общественного питания по итогам 2022 года на территории Подмосковья, вероятнее всего, покажет рост. Об этом 19 августа сообщили РИАМО в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

(сс) Sander Dalhuisen Бургер

Ожидается, что рост оборота в годовом выражении составит 5,8% и достигнет 152 млрд рублей.

«В июне 2022 года на 112,6% вырос оборот общественного питания в сопоставимой оценке и достиг отметки в 63,8 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине 2022 года индустрия общественного питания Китая, как ожидается, оправится от трудностей апреля и мая, вызванных пандемией коронавируса.