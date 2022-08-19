Ингушетия, 1 июля, 2005, 17:05 — ИА Регнум. 30 июня на внеочередном заседании Народного Собрания Ингушетии депутаты утвердили Ибрагима Мальсагова в должности премьер-министра республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе тайного голосования из 29 присутствовавших депутатов 26 проголосовали "за", трое - "против". Таким образом, 43-летний Ибрагим Мальсагов, который до этого возглавлял министерство строительства республики, стал девятым за всю историю существования Республики Ингушетия премьер-министром.

Выступая перед депутатами, Мальсагов заявил, что на посту главы правительства приложит все усилия, чтобы поднять экономику Ингушетии на более высокий уровень и повысить благосостояние ее граждан. "Я не обещаю, что будут революции. Невозможно решить все сложившиеся проблемы в течение короткого времени, но я могу обещать, что заставлю правительство работать", - сказал он.

Мальсагов известен в республике как профессионал в строительном деле и предприимчивый руководитель. В 1986 году он окончил Горский сельскохозяйственный институт, а затем и Северокавказскую академию государственной службы. До января 2003 года работал руководителем Дирекции по строительству города Магаса. До настоящего времени возглавлял министерство строительства РИ. Женат. Имеет шестерых детей.