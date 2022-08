Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) дополнил недавнюю песню «5 4 3 2 1» видеоклипом. Об этом сообщило издание Rolling Stone 19 августа.

Offset Цитата из видеоклипа «5 4 3 2 1»

В ролике артист отправляется в Париж (Франция), где посещает местный парк аттракционов в компании телохранителей. В самом же треке артист затрагивает тему своих карьерных и сексуальных желаний.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Internet Money выпустили новый мини-альбом. Пластинка получила название We All We Got и включила в себя 6 композиций.

Читайте ранее в этом сюжете: Panic! At The Disco выпустила первый за четыре года альбом