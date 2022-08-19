Аттракционы и веселье: Offset выпустил новый клип
Вашингтон, 19 августа, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) дополнил недавнюю песню «5 4 3 2 1» видеоклипом. Об этом сообщило издание Rolling Stone 19 августа.
Цитата из видеоклипа «5 4 3 2 1»
Offset
В ролике артист отправляется в Париж (Франция), где посещает местный парк аттракционов в компании телохранителей. В самом же треке артист затрагивает тему своих карьерных и сексуальных желаний.
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