Санкт-Петербург, 19 августа, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Заблудившаяся в лесу и проголодавшаяся девушка наелась ядовитых грибов и скончалась от отравления. Об этом сообщил глава руководитель отдела клинической токсикологии НИИ имени Джанелидзе Алексей Лодягин, передаёт «Комсомольская правда».

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Оказавшись в трудной ситуации, девушка не смогла распознать ядовитые грибы и наелась ими от голода. Её успели найти и доставить в больницу, но спасти девушку не удалось, так как у пострадавшей было слишком сильное поражение внутренних органов.

«Пациентка поступила к нам с тяжелейшей печеночной недостаточностью, спасти ее не удалось», — сообщил Лодягин.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала 2022 года в Петербурге отравились грибами 14 человек. Чаще всего люди как раз-таки путают съедобные грибы с ядовитыми.