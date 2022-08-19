Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Популярный ведущий программы Reliable Sources («Надежные источники») на американском телеканале CNN Брайан Стелтер увольняется после того, как новый председатель совета директоров Крис Лихт закрыл его программу в рамках реорганизации эфира, сообщает 19 августа New York Times.

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Программа Reliable Sources занимала одно из главных мест в эфире телеканала около трех десятилетий, и ее закрытие стало значительной переменой.

Отмена шоу отвечает интересам «обновленной воскресной программы CNN», заявил представитель компании, добавив, что руководство «ценит вклад Стелтера в работу телеканала и желает ему успехов в новых начинаниях».

Отметим, что изменения отчасти связаны отчасти с тем, что руководители новой материнской компании CNN, Warner Bros. Discovery, потребовали, чтобы в программах телеканала было больше прямых репортажей и меньше ведущих, высказывающих свое личное мнение.

Исполнительный директор компании Дэвид Заслав заявил, что он хочет, чтобы CNN смотрели как демократы, так и республиканцы. Именно это новое направление, скорее всего, привело к закрытию программы Стелтера, являющегося ярым критиком экс-президента США Дональда Трампа. В последние годы шоу Стелтера смотрело большое количество людей, однако его аудитория была меньше, чем у Fox News.