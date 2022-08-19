Подольск, Московская область, 19 августа 2022, 16:46 — REGNUM В подмосковном городе Подольск планируется построить новый детский сад. Об этом 19 августа сообщается на сайте правительства Московской области.
Отмечается, что учреждение будет рассчитано на 250 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.
«Согласно проекту, в трехэтажном здании площадью более 3,7 тыс. кв. м разместятся 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет», — сказано в сообщении.
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