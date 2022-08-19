Подольск, Московская область, 19 августа, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В подмосковном городе Подольск планируется построить новый детский сад. Об этом 19 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Yarregion.ru Детский сад

Отмечается, что учреждение будет рассчитано на 250 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.

«Согласно проекту, в трехэтажном здании площадью более 3,7 тыс. кв. м разместятся 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет», — сказано в сообщении.