19 августа 2022 | Время чтения 8 мин

Збигнев Бжезинский ещё в 2014 году сказал: «Если бы крупные города, скажем, Харьков, скажем, Киев, оказали сопротивление, и уличные бои стали необходимостью, это было бы длительным и дорогостоящим. Это обойдётся [России] слишком дорого в крови, парализующе дорого в финансах. И это заняло бы много времени и создало бы всё большее и большее международное давление».

Владимир Васильев, , 17:50 — REGNUM Как известно, на территории Британии идёт масштабная подготовка военнослужащих ВСУ. Эту программу впервые анонсировал британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе своего визита в Киев 17 июня 2022 года. Каждые 120 дней будет обучаться как минимум по 10 тысяч украинцев. Ряд источников сообщил, что специфика обучения заключается в подготовке к ведению боевых действий в городе.

Збигнев Бжезинский CSIS | Center for Strategic & International Studies

Таким образом, вооружённые силы бывшей УССР готовятся для оборонительных боёв в городской застройке. По мнению британцев, такая тактика должна сильно замедлить продвижение русской армии, и при этом России достанется сильно разрушенная территория и озлобленное украинское население.

Что можно сказать по этому поводу. Такой подход к ведению боевых действий на б. УССР был сформулирован ещё в 2014 году. Центр Вильсона (The Wilson Center), расположенный в Вашингтоне, 16 июня 2014 года провёл круглый стол по теме «Взаимная безопасность в режиме ожидания? Россия, Запад и архитектура европейской безопасности». С основным докладом на мероприятии выступил бывший советник по национальной безопасности президента США Збигнев Бжезинский, ныне покойный.

Событие прошло более восьми лет назад, однако элементы тактики и стратегии действий киевского режима и его кукловодов и спонсоров на Западе в ходе потенциального российско-украинского вооружённого конфликта были описаны уже тогда. Приведу ряд цитат из выступления Збигнева Бжезинского:

«Украину нужно поддержать, чтобы она сопротивлялась, украинцы должны знать, что Запад готов помочь им сопротивляться. И мы предоставим часть этого оружия до самого акта вторжения».

«Это должно быть оружие, разработанное специально для того, чтобы позволить украинцам вести эффективную войну в городах. Нет смысла пытаться вооружить украинцев, чтобы они сразились с российской армией в открытом поле. Тысячи танков, армия, организованная для применения подавляющей силы. Здесь можно почерпнуть историю из городского сопротивления во время Второй мировой войны и совсем недавно в Чечне, столица которой в течение трёх месяцев сопротивлялась в ходе междоусобных боёв».

Помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы предоставим им [Украине] ручные противотанковые гранатомёты, противотанковые ракетные комплексы [ПТРК], переносные ракетные комплексы [ПЗРК], оружие, способное использоваться в городских боях на малой дистанции».

«Если бы крупные города, скажем, Харьков, скажем, Киев, оказали сопротивление, и уличные бои стали необходимостью, это было бы длительным и дорогостоящим. Это обойдётся [России] слишком дорого в крови, парализующе дорого в финансах. И это заняло бы много времени и создало бы всё большее и большее международное давление».

Обращаю внимание, что население Харькова в мирное время составляло 1,4 миллиона человек, а Киева — около 2,9 миллиона человек.

Во взятом ВС РФ и войсками ДНР Мариуполе проживало около 450 тысяч жителей. Бои за него шли с 25 февраля по 21 апреля 2022 года. Остатки украинского гарнизона, находящиеся на территории завода «Азовсталь», сдались 16 мая 2022 года. Глава ДНР Денис Пушилин 18 мая 2022 года дал предварительную оценку разрушений в этом городе: «Более 60% домов подлежат сносу. Что касается коммуникаций, ситуация оказалась не такой печальной».

Мариуполь. Июль, 2022 г. Богдан Борман © ИА REGNUM

9 мая 2022 года под полный контроль Народной милиции ЛНР перешёл город Попасная, в котором ранее проживало около 20 тысяч человек. Бои в городе и зачистка его от нацистов заняли около двух месяцев. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в населённом пункте повреждено 96% зданий и сооружений. «Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но ещё раз повторюсь: окончательное решение не принято», — сообщил Пасечник.

Если же говорить о поставках вооружений, подходящих для ведения боя в городской застройке, то, согласно Информационному бюллетеню о помощи Соединённых Штатов Украине в области безопасности от 8 августа 2022 года, Киеву, в частности, было направлено «более 1400 зенитных комплексов [ПЗРК] Stinger, более 7500 противотанковых систем [ПТРК] Javelin, более 25 тысяч других противотанковых систем, более 10 тысяч гранатометов и единиц стрелкового оружия, более 59 млн патронов к стрелковому оружию, более 700 тактических БПЛА Switchblade [дронов-камикадзе], около 700 тактических БПЛА Phoenix Ghost [дронов-камикадзе]».

Збигнев Бжезинский умер 26 мая 2017 года, а дело его, как говорится, живёт.

В общей сложности с начала правления администрации Джо Байдена США выделили Украине примерно 9,8 млрд долларов в качестве военной помощи, в том числе примерно 9,1 млрд долларов с 24 февраля 2022 года.

Военная помощь от США (сс) U. S. Embassy

Однако Вооружённые силы Российской Федерации набрали хороший темп по утилизации боевой техники и вооружения ВСУ. По состоянию на 13 часов 17 августа 2022 года всего уничтожено 267 самолётов, 148 вертолётов, 1747 БПЛА, 365 ЗРК, 4334 танков и бронемашин, 799 РСЗО, 3310 орудий и миномётов, 4922 единицы специальной техники.

Полностью восполнить такие огромные потери киевского нацистского режима в тяжёлом вооружении и технике невозможно даже для Контактной группы по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), состоящей из более чем 50 государств и собирающейся каждый месяц. Для выполнения подобной задачи этим странам придётся разоружиться самим, на что они, конечно же, не пойдут.

Таким образом, количество тяжёлого вооружения в ВСУ будет неуклонно падать, и иностранные поставки смогут покрыть лишь часть выбывающей техники. Поэтому украинским нацистским формированиям остаётся тактика ведения боя в городах и использование гражданского населения в качестве живого щита.

Украинские источники утверждают, что ГУР и СБУ выступили против планов по эвакуации целых регионов Украины, которые не смогут быть обеспечены отоплением и другими средствами существования. Якобы «это облегчит задачу россиянам в наступательном кейсе: пока эти регионы заселены, россиянам это мешает идти в молниеносное наступление, устраивая ковровые бомбардировки всех территорий».

Кроме того, очень дорого подготовить украинскую армию к наступлению. Обороняться в городах гораздо дешевле. По мнению ряда военных экспертов, подготовка одного только наступления ВСУ на Херсон требует не менее 20 миллиардов долларов, а также достижения высокого уровня боевого слаживания всех родов войск.

Уничтоженная техника ВСУ в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

22 апреля 2022 года на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев озвучил список главных задач второго этапа специальной военной операции на Украине:

«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики».

Напомню, в Южную Украину входят Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Днепропетровская области. Херсон уже наш. До начала СВО в Николаеве проживало 500 тысяч жителей, в Одессе — около миллиона, в Запорожье — 750 тысяч, в Днепре (Днепропетровске) — около миллиона.

Согласитесь, что речь идёт о весьма амбициозных задачах. Однако не факт, что все эти города придётся брать штурмом, возможно, в ряде случаев можно будет решить задачу с помощью военной хитрости или тайных переговоров. Как говорится, осёл, гружённый золотом, сможет открыть ворота любого города.

Специальная военная операция России по защите Донбасса 19.08.2022 © ИА REGNUM

При этом не стоит данное выражение понимать буквально. Тому же Зеленскому и его шайке, а также их покровителям в Вашингтоне и Лондоне, судьба любого украинского населённого пункта безразлична. Но у людей, которые там живут, трудятся, ведут бизнес, совсем другое отношение.

Элитно-клановые группы Николаева, Одессы, Запорожья и Днепропетровска могут наглядно сравнить ситуацию по Херсону, взятому практически без боя, с ситуацией по Мариуполю и Попасной и сделать свой выбор. И есть основания полагать, что этот выбор может быть сделан не в пользу «героической» защиты города со всеми вытекающими отсюда крайне негативными последствиями.

Кстати, развития событий по данному сценарию очень опасаются на Западе. 3 июня 2022 года Конгрессу США был оглашён закрытый доклад аналитического департамента ЦРУ. В нём, в частности, излагались данные о сепаратных переговорах промышленных и экономических групп Одессы и Одесской области с представителями Главного управления Генерального штаба ВС РФ о сдаче без боя в случае быстрого окружения Николаевской области и начала охвата Одесской.

Таким образом, в ходе проведения специальной военной операции на Украине значительное внимание должно быть уделено военной пропаганде и работе с украинскими элитно-клановыми группами. Подобные действия обеспечат более быстрое продвижение русской армии, позволят сократить наши потери в личном составе и боевой технике, выполнить поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи СВО в полном объёме и оптимальным путём.