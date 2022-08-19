19 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в порт города Одессы.

Оксана Переможенко, , 17:50 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в порт города Одессы в ходе визита на территорию бывшей УССР, временно оккупированную Киевским режимом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат законодательного органа киевского террористического режима Алексей Гончаренко.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Одесса, порт. Генсек ООН Гутерреш прибыл», — написал он.

Отметим, средства массовой информации, работающие на временно оккупированной киевским террористическим режимом территории бывшей УССР, отметили, что в Одессе Гутерреш, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган и Владимир Зеленский продолжат вести переговоры по вывозу агропродукции из портов временно оккупированных Киевским режимом территорий бывшей УССР.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, где был Генеральный секретарь ООН после 2 мая 2014 года, почему ООН не интересует, что произошло тогда в Одессе, равно как и не интересует то, что восемь лет происходит в Донбассе, а также то, что происходит на Запорожской АЭС. Соответственно, многие указали на то, что генсеку ООН стоило бы посетить Донбасс.

«У [жителей бывш. УССР] голодомор намечается?» — задалась вопросом «Россиянка».

«Кроме зерна, еще что-то интересует?» — спросила Наталья.

«Ну так зерно им важнее, чем эти… как их… люди», — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.

«А в Дом профсоюзов его уже сводили на экскурсию?!» — поинтересовался Oleg B., напоминая о трагедии, которая произошла в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

«Слабо в Энергодар приехать? На ЗАЭС зайти, посмотреть на последствия обстрелов?» — спросил Александр.

«Шайка бандитов и шакалов. Все, что нужно знать об ООН», — не выдержал Aleksandr G.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш U.S. Mission Photo by Eric Bridiers

«Что ж ты… не прибыл, когда людей заживо сожгли и добивали?..» — спросил Роман.

«Тварь, Донбасс 8 лет обстреливали, ни одна гнида не приехала!.. Под Америку легли, а ещё ООН!» — возмутился Игорь.

«Что он ездит по Львовам, Одессам? Пусть съездит в Донецк, Луганск, Энергодар!» — призвал Стас.

«Какой экспорт, если они и так ничего не вырастили в этом году?!» — не понимает «Вовкина доча».

«На [Запорожскую] АЭС не хочет съездить?» — спросила «Внучка Судоплатова».

«Он в Донецк не хочет? Какой там — Киевский район регулярно под обстрелами ВСУ?» — поинтересовался Serjik.

«А о том, на что жить рядовым [жителям бывшей УССР] Гутерреш не хочет ни с кем поговорить?!» — задалась вопросом Lydmila.

«В Донбасс его, к людям, оставшимся без жилья, без родных…» — подытожила Елена.