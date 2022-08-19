Магас, , 16:44 — REGNUM В Ингушетии выявлен факт хищения автомобильного топлива на сумму более 1 млн рублей. В совершении преступления подозреваются владелец автозаправки и чиновник одного из министерств республики. Вступив в сговор, они продавали бензин, предназначенный для заправки автомашин министерства.

Бензин Pixabay.com

В настоящее время уголовное дело в отношении владельца АЗС по обвинению в краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере, передано для рассмотрения в суд, сообщили 19 августа в пресс-службе региональной прокуратуры. А дело чиновника выделено в отдельное производство и все еще расследуется.

Из подробностей его расследования стало известно, что в сентябре 2021 года чиновник одного из министерств передал в распоряжение управляющего автозаправочной станции топливную карту для заправки автомашин ведомства бензином и назвал пин-код. Тот стал продавать моторные топливо клиентам АЗС, расплачиваясь с этой карты. Полученные денежные средства злоумышленники делили между собой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске на днях задержали 20 человек за хищение более 50 тонн дизельного топлива, которое предназначалось для нужд структурных подразделений Южно-Уральской ж/д.

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