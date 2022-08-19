Воронеж, 19 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями переведены энергетики филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» 19 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

В регионе с середины дня уже зарегистрированы единичные отключения в сети 6-10 кВ.

«В случае необходимости к оперативному устранению последствий непогоды готовы 158 бригад энергетиков: 497 человек и 301 единица техники. Также в распоряжении филиала находятся 67 передвижных резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 4,6 МВт, которые могут быть использованы для энергоснабжения социально значимых объектов», — говорится в сообщении.

19 августа днём на регион обрушились ливни в сопровождении сильного ветра.