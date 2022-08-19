Москва, , 16:42 — REGNUM В Москву из Санкт-Петербурга прибыли первые 4 речных электрических судна, которые будут перевозить пассажиров по речным маршрутам. Об этом 19 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Москва река

Глава города отметил, что речь идет о первых произведенных в России судах на электрической тяге. Причем даже двигатели для них также были произведены внутри страны.

«Планируем, что по Москве-реке будут ходить 21 электрическое речное судно, а обеспечивать их работу — 23 плавучих комфортных причала. Речной транспорт будет полностью интегрирован в транспортную сеть Москвы с привычными пассажирскими сервисами», — написал Собянин.

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