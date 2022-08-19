Самоходная «Гвоздика» появилась в сквере Новокузнецка
Новокузнецк, Кемеровская область, 19 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В новокузнецком сквере им. Георгия Жукова на новом постаменте разместили 2С1 «Гвоздика» — советскую 122-мм полковую самоходную гаубицу. Об этом 19 августа сообщил мэр города Сергей Кузнецов.
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2С1 «Гвоздика»
«Эта модель — первая в мире серийная плавающая гусеничная САУ», — напомнил Кузнецов.
Отметим, что головным разработчиком 2С1 называют Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе. На вооружение Советской Армии установка была принята в 1970 году.