Новокузнецк, Кемеровская область, 19 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В новокузнецком сквере им. Георгия Жукова на новом постаменте разместили 2С1 «Гвоздика» — советскую 122-мм полковую самоходную гаубицу. Об этом 19 августа сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz 2С1 «Гвоздика»

«Эта модель — первая в мире серийная плавающая гусеничная САУ», — напомнил Кузнецов.

Отметим, что головным разработчиком 2С1 называют Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе. На вооружение Советской Армии установка была принята в 1970 году.