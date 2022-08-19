Пермь, 19 августа 2022, 16:58 — REGNUM Российский актёр Сергей Ершов, известный по сериалу «Реальные пацаны», раскрыл подробности нового сезона проекта. Его слова 19 августа приводит портал «Телепрограмма».

Сергей Ершов
Сергей Ершов
Цитата из видеоинтервью

«Иваныч идет в политику. Ему становится тесно в семье и бизнесе, он хочет работать на благо Пермского края и идет в губернаторы. Естественно, это происходит с разными перипетиями, с палками в колеса от Николая, но тем не менее — весело», — заявил Ершов. Он также заверил, что в предстоящем сезоне создатели шоу снова сумеют удивить зрителей.

Напомним, премьера нового сезона «Реальных пацанов» намечена на 29 августа 2022 года. Показывать сериал, как и прежде, будет канал ТНТ.

Читайте ранее в этом сюжете: На студии «Казахфильм» сняли фильм о «голодоморе»