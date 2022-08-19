Пермь, 19 августа, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Российский актёр Сергей Ершов, известный по сериалу «Реальные пацаны», раскрыл подробности нового сезона проекта. Его слова 19 августа приводит портал «Телепрограмма».

Цитата из видеоинтервью Сергей Ершов

«Иваныч идет в политику. Ему становится тесно в семье и бизнесе, он хочет работать на благо Пермского края и идет в губернаторы. Естественно, это происходит с разными перипетиями, с палками в колеса от Николая, но тем не менее — весело», — заявил Ершов. Он также заверил, что в предстоящем сезоне создатели шоу снова сумеют удивить зрителей.

Напомним, премьера нового сезона «Реальных пацанов» намечена на 29 августа 2022 года. Показывать сериал, как и прежде, будет канал ТНТ.