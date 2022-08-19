Ярославль, 19 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Ярославской области на пригородных маршрутах начнут курсировать новые электропоезда. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Правительство Ярославской области Новый электропоезд ЭП2Д в Ярославле

На Северную железную дорогу поступило два состава электропоездов ЭП2Д. 19 августа один их них уже отправился в первый рейс по маршруту Ярославль — Кострома.

Новые электропоезда имеют по шесть вагонов. Они будут ходить из Ярославля в Александров, Кострому и Данилов.