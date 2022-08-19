Москва, 19 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. К 2024 году количество самозанятых в РФ может вырасти в два раза, до 10 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«Самозанятость, на мой взгляд, — это сегодня достаточно быстро растущий тренд. Простая регистрация, легкость начать работу, простота в её завершении, легкость в ведении документооборота в электронном виде, — сказал Щербаченко. — Сегодня количество самозанятых 5,4 млн человек, к 2024 году количество самозанятых может увеличиться в два раза, до 10 млн. Для существенного увеличения количества самозанятых, на мой взгляд, необходимо увеличить объём дохода в год до 5 млн рублей, дать возможность нанимать людей по трудовому договору и разрешить сдавать отчётность раз в полгода или год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Щербаченко перечислил основные минусы и плюсы налогового режима для самозанятых.