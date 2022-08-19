Самара, , 16:42 — REGNUM Инновационные проекты Самарской области получат 16 млн рублей на развитие. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Ученый (сс) luvqs

Региональное представительство фонда содействия инновациям — технопарк «Жигулевская долина» — сообщило об утверждении итогов отбора проектов по конкурсам программы «Старт». По его результатам высокотехнологичные и инновационные разработки из Самарской области получат 16 млн рублей на свои разработки.

Отмечается, что на участие в конкурсе «Старт-Искусственный интеллект-1» от региона было подано десять заявок. Победителем этой программы стала команда Самарского государственного медицинского университета, которая представила проект «Интеллектуальный сервис в диагностике и лечении социально значимых хронических инфекционных заболеваний легких». В результате разработчики получат на реализацию проекта четыре млн рублей.

Сообщается, что три заявки от Самарской области получат гранты на прохождение акселерации: разработка облачного сервиса для эпидемиологического контроля респираторных вирусных инфекций, разработка программного обеспечения для сферы очистки сточных вод, а также проект разработки системы алгоритмов на базе нейронных сетей по выбору лучшего предложения из множества.

Отмечается, что на конкурс «Старт-1 Архипелаг 2022» от региона было подано четыре заявки. Победителями в этом конкурсе стали три проекта в области ИТ-технологий и проект в сфере автоматизации сельхозтехники. Эти проекты также получат гранты в размере четыре миллиона рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области некоторым ИТ-компаниям намерены предоставить льготы.

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