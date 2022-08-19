Москва, , 16:34 — REGNUM У налогового режима для самозанятых есть ряд минусов, которые тормозят его дальнейшее распространение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Так он прокомментировал информацию о том, что число самозанятых в РФ превысило 5 млн человек.

Самозанятый

«У этого налогового режима достаточно много плюсов: возможность легальной работы, легкая регистрация, простая отчетность, нет необходимости самостоятельно рассчитывать налог, низкие ставки по налогу, нет необходимости в онлайн-кассе, больше клиентов, — констатировал Щербаченко. — Однако у этого режима есть и целый ряд минусов. Первый — это ограниченность режима по уровню дохода. Доход должен быть до 2,4 млн рублей в год. Второе, отсутствует возможность нанимать работников. Самозанятый не может нанимать сотрудников по трудовому договору. Работы самозанятому необходимо выполнить самому или заключать договор подряда. Третье, отсутствуют социальные гарантии. Во время болезни или отпуска самозанятый не получит выплат, которые есть у сотрудника, работающего по трудовому договору. Четвертое, оплата налога ежемесячная. Пятое, отсутствует трудовой стаж. Отсутствуют обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд».

Кроме того, как подчеркнул Щербаченко, это временный режим — эксперимент, который действует до 31 декабря 2028 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что рост числа самозанятых в РФ должен продолжиться в условиях появившихся ниш на рынке.

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