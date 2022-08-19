Банжул, 6 июля, 2022, 00:38 — ИА Регнум. Соглашение на выделение гранта в размере $68 млн подписал Всемирный банк с Гамбией, сообщает Reuters со ссылкой на представителей обеих сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Указанная сумма должна быть направлена на восстановление туристического сектора этой западноафриканской республики, а также на меры по защите от изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля ЕС решил выделить Нигерии финансовую помощь в размере €1,29 млрд ($1,3 млрд) для диверсификации экономики страны.