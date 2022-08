Вашингтон, , 16:34 — REGNUM Группа Panic! At The Disco представила альбом под названием Viva Las Vengeance. Пластинка доступна на цифровых платформах с 19 августа.

Брендон Ури, солист Panic! At The Disco Скриншот из видеоресурса

В альбом вошли 12 треков, в том числе выпущенные ранее Don’t Let The Light Go Out и Sad Clown. Пластинка стала седьмой по счёту в дискографии группы.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий альбом группы Panic! At The Disco назывался Pray For The Wicked. Его релиз состоялся в 2018 году.

