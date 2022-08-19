Соледар, ДНР, 19 августа, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В городе Соледар (ДНР) союзные силы освободили уже несколько улиц от боевиков ВСУ, заявил 19 августа военный эксперт из ЛНР подполковник Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Министерство обороны России ВС России во время спецоперации на Украине

Он рассказал, что в ходе спецоперации ВС РФ военнослужащие союзных сил вышли из промышленной зоны Соледара «и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы».

Марочко добавил, что полсотни боевиков ВСУ удалось уничтожить благодаря поддержке ВКС РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, десять дней назад в ходе спецоперации в Соледаре от боевиков была освобождена территория завода «КНАУФ-Гипс».