Москва, , 16:28 — REGNUM Летний период 2022 года показал активный рост участников ипотечного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, комментируя информацию о том, что российские банки в июле 2022 года нарастили объемы выдачи ипотеки на 25% по сравнению с июнем.

Ипотека AlexanderStein

«К причинам роста объёмов по выдаче ипотеки можно отнести снижение ставок по ипотеке вследствие уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ и активного развития льготной ипотеки до 7- 6,5%, — сказал экономист. — Таким образом, летний период показал активный рост участников ипотечного рынка, возможно, привлёк внимание тех, кто планировал покупку позже и решил реализовать её сейчас. Ещё несколько стимулов в пользу покупки недвижимости сегодня: инвестирование или сохранение средств — рост цен на квадратный метр с 170 по 260 тыс. рублей за последние пять лет, окончание срока действия вкладов, которые были открыты на три или шесть месяцев по ставкам до 20%, активное снижение ставок по банковским вкладам до 7%. Вклады в иностранной валюте становятся менее выгодными».

Таким образом, как пояснил Щербаченко, на рынок недвижимости могли вернуться заемщики, которые планировали приобретать недвижимость позже, но решили сделать это сейчас, чтобы воспользоваться льготной ставкой по ипотеке или предложениями от застройщиков.

«Рост объёма выданных ипотечных кредитов также повышает наличие различной линейки льготных кредитов, например, сельская ипотека, ипотека для IT-специалистов», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что в России не стоит ждать взрывного роста спроса на ипотечные кредиты в августе 2022 года.