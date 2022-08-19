Майкоп, 19 августа, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отправился в трехдневный поход на гору Фишт. Он возглавил объединенную группу молодежи из своей республики, а также из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края. Участников похода ждет маршрут через несколько горных перевалов, посещение озёр и ледников, просветительский квест, турнир по волейболу.

Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Поход

Во время похода представители субъектов Северного Кавказа и Юга России будут не только преодолевать препятствия и трудности на маршруте, но и познакомятся с жизнью своих сверстников из соседних регионов, обменяются опытом в сфере молодежной политики. В походе, кроме главы Адыгеи, участвует ряд других представителей органов власти, в том числе министры, главы муниципалитетов, так что у молодежи есть возможность в неформальной обстановке рассказать им о своих планах и проектах и заручиться поддержкой.

«Для нас же это хорошая возможность оценить и скорректировать свою работу в сфере молодёжной политики, образования, в других отраслях. По итогам предыдущих форумов ряд предложений молодёжного актива уже реализован, и в этом году мы также надеемся на продуктивную работу», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.