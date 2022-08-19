Таганрог, Ростовская область, , 16:32 — REGNUM Таганрогский городской суд признал бывшего директора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрия Грудинина виновным в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что Грудинин с 1 июля 2016 года по 9 апреля 2019 года путём обмана, с использованием служебного положения похитил 3 млн 696 тыс. рублей. Затем с 10 по 28 февраля 2019 года совершил мошенничество ещё на сумму 1 млн 430 тыс. 480 рублей.

Свою вину подсудимый не признал.

Суд назначил Грудинину наказание в виде лишения свободы на 2,5 года с отбыванием в колонии общего режима, также он должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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