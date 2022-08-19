Белоруссия, 19 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Желания воевать с соседней страной, бомбить Киев у Минска нет. Что касается спецоперации, то с Россией на самом деле воюет не Киев, а НАТО, заявил 19 августа белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В ходе встречи с работниками хозяйства «Журавлиное» и жителями Пружанского района белорусский лидер сказал, что у него совершенно нет желания, «чтобы ваши и мои дети воевали».

«Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня, — сказал Лукашенко. — Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО, и Америка прежде всего».