Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM В отделении «Единой России» в Санкт-Петербурге собрали 106 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса с начала февраля 2022 года. Об этом 19 августа сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Сбор гуманитарной помощи для Донбасса Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Пункт сбора вещей открылся в конце февраля. Неравнодушные граждане приносили продукты и вещи для жителей ДНР, ЛНР и беженцев, размещённых во временных пунктах. С каждым месяцем к акции присоединялось всё больше людей.

«Уже в марте было отправлено около 35 тонн продуктов, лекарств и вещей первой необходимости. А к 1 августа из пунктов сбора гумпомощи «Единой России» отправлено на Донбасс и в пункты размещения беженцев 106 тонн грузов», — сообщили в пресс-службе.

Чаще всего граждане приносили лекарства, продукты, вещи первой необходимости, книги и канцтовары. Также несли постельное бельё, подушки и одеяла. Все эти вещи доставлялись фурами по конечным пунктам и распределялись.

«Спасибо всем, кто откликнулся. Потому что, сами понимаете, без людей, которые непосредственно занимаются этим — аптек и фармацевтических компаний, было бы невозможно справиться», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

На сегодняшний день жители Петербурга участвуют в гуманитарной миссии партии в городе-побратиме Мариуполе. Помощь касается восстановления больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Волонтёры-доктора помогают врачам Мариуполя.

«Я благодарю всех неравнодушных петербуржцев за участие! Это всегда делать очень приятно — вовремя и вслух говорить «спасибо», — подчеркнул секретарь петербургского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский. — Вместе будем помогать и дальше — пока это необходимо и пока на Донбасс не вернется нормальная жизнь».

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Заксобрания Петербурга будут вести приём граждан в Мариуполе