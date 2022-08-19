Майами, США, 19 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Боксёру Майку Тайсону пришлось сесть в инвалидную коляску в аэропорте Майами (США). Об этом сообщил Mirror.

(сс) Nehrams2020 Майк Тайсон

Спортсмена сфотографировали папарацци — на снимках Тайсон сидел в инвалидном кресле, пока его вёз один из сотрудников аэропорта. Как отмечает издание, боксёр выглядел «слабым».

Ранее Майка Тайсона заметили с тростью в Нью-Йорке — он заметно хромал. Позже источники портала TMZ опровергли слухи о его плохом самочувствии — они рассказали, что у спортсмена очередное обострение ишиаса.