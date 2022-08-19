Ярославль, 19 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Торжественное открытие Дня города в Ярославле впервые состоится на Речном вокзале. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

City-yaroslavl.ru День города в Ярославле в 2020 году

Церемония открытия запланирована 20 августа в 12:00. Обычно открытие проходило на стадионе «Спартаковец» или Советской площади.

На этот раз главные мероприятия пройдут на Волжской и Которосльной набережных. В течение всего дня ярославцев будут радовать концерты, выставки, фестивали и конкурсы. Самыми яркими событиями праздника станут шоу танцующих катеров и фаер-шоу «Стихия» в 13:00 и 21:00 также на Речном вокзале. Весь день на нижнем ярусе Стрелки будет проходить фестиваль «Пир на Волге».

В этот день в городе установят дополнительные баки для сбора мусора и биотуалеты — 35 баков и 23 кабинки появятся в исторической части города. Все туалеты будут доступны бесплатно.

В течение всего дня в центр будет закрыт въезд для автомобилей по периметру улиц Ресупбликанской и Флотский спуск. Въехать на машине нельзя будет ни на Богоявленскую площадь, ни на Красную. Зато общественный транспорт будет работать дольше обычного.

Завершится День города в 22:00 фейерверком.