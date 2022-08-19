Симферополь, 19 августа, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Очередной фейк о Крымском мосте распространяется в социальных сетях. Советсник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков 19 августа в своём телеграм-канале призвал верить только официальным источникам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымский мост

Крючков опубликовал в своём канале «распоряжение» якобы за подписью главы региона Сергея Аксёнова о якобы создании «межведомственной группы» в целях «разработки проекта резервирования транспортного перехода через Керченский пролив путём возобновления работы Керченской паромной переправы».

«Документ поддельный. Доверяем только официальным источникам», — написал Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 августа, ПВО сработало в Керчи. Также в Севастополе в районе Бельбек также силами ПВО был сбит беспилотник. Тем временем в ряде пабликов и СМИ появились фейковые сообщения, запущенные сторонниками киевского режима, о якобы пожаре на аэродроме.