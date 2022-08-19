Москва, 19 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Сотни добровольцев в ближайшее время усилят казачьи отряды «Дон», «Терек» и «Ермак». В район проведения специальной военной операции отправится и казачий отряд «Тигр». Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда уверен, что для киевского режима есть только один выход — безоговорочная капитуляция.

Vsko.ru Николай Долуда

«Как бы ни пыжились США, теряя мировое господство и бесконечным потоком поставляя для ВСУ вооружения и боеприпасы, конец будет один — полная и безоговорочная капитуляция [киевского режима] и подписание мирного договора. Напрасно руководство США думает, что их подлость пройдет безнаказанно. Наступит время, когда им придется ответить за все бесчинства, войны, цветные революции, которые они развязали и пытались организовать в различных точках планеты. На сегодняшний день стареющий президент США является символом дряхления и угасания преступного, разрушающего все на своём пути, агрессивного режима», — написал казачий генерал в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2022 года Николай Долуда выразил уверенность в неспособности руководителей многих европейских стран адекватно и объективно оценивать ситуацию в мире. Он также обращал внимание на то, что «руководство США — самое агрессивное, кровавое, лживое и подлое формирование. И в том, что происходит [в Донбассе] вина только руководства США и НАТО».

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