Тольятти, Самарская область, 19 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Автопарад, посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации, пройдет в Тольятти. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба администрации города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

Сообщается, что 20 август в 14:00 часов в Тольятти колонна автомобилей, украшенная стягами с символикой Российской Федерации, начнет движение от площади дворца спорта «Волгарь», проедет по всем районам города и вернётся на эту площадь.

Отмечается, что на этой площади пройдет концерт, флэшмоб, участники которого развернут самое большое в Тольятти знамя в цветах российского триколора.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в День флага России создадут гигантский триколор.