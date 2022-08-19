Ташкент, 19 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. России вряд ли стоит беспокоиться, что Саудовская Аравия сможет её потеснить в Туркестанском регионе. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАНСтанислав Притчин, передаёт «Независимая газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

По словам эксперта, Россия по-прежнему остаётся традиционным инвестором в странах Туркестана.

«Если фундаментально рассматривать накопленный пакет прямых инвестиций в региональные проекты, пакет совместных предприятий, рост торговли параллельного импорта, то с уверенностью можно сказать, что Саудовская Аравия полноценной заменой, несмотря на свои экономические ресурсы, стать не может — ни в силу географической удаленности, ни в силу предложений по инвестициям», — пояснил он.

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Политолог отметил, что республики Туркестанского региона заинтересованы в приходе саудовских инвестиций, а фонды Саудовской Аравии получают дополнительную возможность вкладывать деньги в производства. По мнению Притчина, Узбекистану имеет смысл привлечь саудовские инвестиции в строительство транспортных маршрутов через Афганистан до портов Индийского океана. При этом узбекские производители могли бы наладить прямые поставки своих товаров в Саудовскую Аравию.

Эксперт акцентировал внимание на том, что для Туркмении таких возможностей меньше, поскольку основные маршруты идут через Иран, отношения с которым у стран Персидского залива откровенно сложные и не совсем благоприятные.

«Однако ситуация может измениться, поскольку Эр-Рияд предпринимает усилия по налаживанию контактов с Тегераном, что в будущем благоприятно скажется на диверсификации поставок товаров из Туркестанского региона в Саудовскую Аравию», — считает он.

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Аналитик упомянул проект строительства газопровода ТАПИ (TAPI), который предполагает поставку туркменского природного газа через Афганистан в Пакистан и Индию.

Он отметил, что эта газовая магистраль, если её всё же построят, будет крайне невыгодна Саудовской Аравии. В этом случае туркменское «голубое топливо» может составить конкуренцию саудовскому, а индийский и пакистанский рынки сбыта являются традиционными для саудовской нефти и газа.

«На этом поле есть определенное противоречие, но на основе исламской близости и общего экономического пространства точки соприкосновения и совместные интересы есть», — подытожил Станислав Притчин.

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