Москва, 19 августа 2022, 16:17 — REGNUM Сотрудники МЧС РФ не допустили распространения огня на посёлок Деулино Рязанской области. Об этом 19 августа сообщили в телеграм-канале ведомства.

Лесной пожар в Рязанской области
Лесной пожар в Рязанской области
https://62.mchs.gov.ru

Подразделениям удалось локализовать верховой пожар в Рязанском районе и защитить посёлок. В превентивных целях на окраине населённого пункта проведено усиление группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, к тушению природных пожаров, в том числе, привлекается 10 воздушных судов.

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