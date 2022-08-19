Москва, , 16:08 — REGNUM Сотня солдат ВСУ при отступлении была расстреляна неонацистким подразделением «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 19 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это произошло в Харьковской области пять дней назад — 14 августа. Солдаты бежали при наступлении ВС РФ. Неонацистское подразделение открыло по ним огонь «для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ».

Показательно были расстреляны сто военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувшие свои позиции, уточнил Конашенков.

Напомним, таких ситуаций в рядах ВСУ в ходе спецоперации было много. Так, аналогичный случай произошёл в конце июля, когда были расстреляны военные мотопехотной бригады при отступлении из Покровского в ДНР.

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