Москва, 19 августа, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Сотня солдат ВСУ при отступлении была расстреляна неонацистким подразделением «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 19 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

Это произошло в Харьковской области пять дней назад — 14 августа. Солдаты бежали при наступлении ВС РФ. Неонацистское подразделение открыло по ним огонь «для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ».

Показательно были расстреляны сто военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции, уточнил Конашенков.

Напомним, таких ситуаций в рядах ВСУ в ходе спецоперации было много. Так, аналогичный случай произошёл в конце июля, когда были расстреляны военные мотопехотной бригады при отступлении из Покровского в ДНР.