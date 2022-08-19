Махачкала, 19 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В аэропорту столицы Дагестана задержали двух пассажирок, нарушавших установленный порядок на борту воздушного лайнера. Одна из задержанных — жительница Вологодской области, другая — москвичка. Обе употребляли ненормативную лексику в адрес членов экипажа самолетов. По прибытии в аэропорт нарушительниц доставили в дежурную часть линейного отдела полиции и привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

(сс) Maryamarce Пассажиры в самолете

Как было установлено, 44-летняя пассажирка рейса «Махачкала — Москва» из Вологодской области закурила электронную сигарету на борту самолета и выражалась нецензурной бранью. Жительница города Москвы, летевшая рейсом «Москва — Махачкала», также нарушала общественный порядок и отказалась реагировать на замечания членов экипажа, оскорбляя их нецензурно.

В отношении обеих составлены административные протоколы за хулиганство. Им грозит штраф или административный арест на срок до 15 суток.