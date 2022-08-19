Кишинёв, 19 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Борьба с коррупцией в Молдавии никогда не велась «по-настоящему». Об этом 19 августа на пресс-конференции заявила новый глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, прибывшая из США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Голова рыбы портится. Вот почему мы должны пресекать коррупцию в парламенте, правительстве, партиях, местных советах, — сказала Драгалин. — В каждой сфере должны быть живые примеры того, как коррумпированные люди попадают в тюрьму».

Глава ведомства заявила, что нагрузка на её подопечных очень высока, так как штат не доукомплектован, а уровень коррупции чрезмерен.

«В Молдавии так много коррупции, что невозможно расследовать и завершить все уголовные дела, даже если бы этим занимались все прокуроры», — заявила Драгалин.

Напомним, Драгалин в июне победила в конкурсе на место главы Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. На тот момент она работала помощницей генпрокурора США в департаменте по борьбе с коррупцией и гражданским правам. Драгалин родилась в Молдавии и эмигрировала из страны в школьном возрасте с родителями. Чтобы её не пришлось снимать с конкурса на должность в Молдавии, парламент срочно изменил молдавское законодательство, позволив засчитывать в стаж работу за рубежом.