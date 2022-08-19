Париж, 19 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. После небольшого перерыва во Францию снова возвращается жара, передает BFM TV.

Andrew Bowden Жара

В середине недели на севере и юге Франции температура воздуха превысит 30°C. Термометр будет показывать температуру выше нормы для этого сезона, но возможны и штормы.

Прогнозы метеорологической службы Франции подтверждают возвращение солнца, сопровождаемое сильной жарой, на неделе с 22 по 28 августа. Места температура воздуха прогреется до 37°C.

Тенденции сентября не сулят ничего хорошего Франции, пострадавшей от сильной засухи. В большинстве регионов температура воздуха может быть на 1–1,5°C выше, чем обычно в этот сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти объявил о создании закрытого образовательного центра на Майотте, чтобы «отреагировать на демографические проблемы» этого острова в Индийском океане, где средний возраст населения 23 года по сравнению с 41 годом на территории континентальной Франции.

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