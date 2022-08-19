Уфа, 19 августа, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Полузащитник московского «Локомотива» Андрей Никитин перешёл в «Уфу» на правах аренды. Об этом 19 августа сообщает пресс‑служба уфимского клуба.

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Отмечается, что согласно договору у «Уфы» будет право последующего выкупа 22-летнего футболиста.

Никитин провёл два предыдущих сезона в «Факеле» на правах аренды. Он сыграл за воронежскую команду 61 матч, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.