19 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно отреагировали на притязания Японии на острова Токто, порекомендовав японской стороне обратить внимание на проблему сброса загрязненной воды с АЭС «Фукусима».

Валерий Ходячий, , 16:53 — REGNUM Что бы ни происходило у южнокорейских островов Токто, будь то военные учения или безобидные исследовательские работы, правительство Японии довольно остро реагирует на любые телодвижения вокруг данного участка суши. Несмотря на то, что острова Токто, что расположены в Японском море, контролируются вооруженными силами Южной Кореи, японская сторона по-прежнему считает их своими, так как в 1905 году они были включены в состав Японской империи.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с этим власти Японии не смогли проигнорировать нынешние топографо-геодезические работы, проводимые Корейским гидрографическим и океанографическим управлением вблизи островов.

Согласно японской газете Sankei Shimbun, министерство иностранных дел Японии по дипломатическим каналам выразило протест южнокорейской стороне по поводу проведения исследовательских работ у островов Токто, потребовав немедленно их прекратить.

Известно, что 18 августа судно Корейского гидрографического и океанографического управления было замечено Береговой охраной Японии в 100 км к северо-востоку от островов. Власти Японии в одностороннем порядке называют данные воды исключительной экономической зоной страны.

Правительство Японии заявило, что Южная Корея проводит исследования океана без предварительного согласия японской стороны, добавив, что проблем бы не возникло, если бы южнокорейская сторона направила бы соответствующий запрос.

«Недопустимо, чтобы в нашей ИЭЗ проходило несогласованное морское научное исследование. Оно должно быть немедленно приостановлено», — заявил глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси в ходе встречи с представителем посольства Южной Кореи в Японии Ким Ён Гилем.

Известно, что с аналогичной жалобой к главе департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёлю обратился и представитель японского посольства Японии в Сеуле Наоки Кумагаи.

Отметим, что в мае текущего года правительство Японии также выразило протест правительству Южной Кореи против проведения Корейским гидрографическим и океанографическим управлением исследования у берегов Токто.

«В этом нет ничего странного. Однако в будущем протестов со стороны Японии может быть больше, когда-нибудь даже могут начаться провокации… Мы должны основательно подготовиться к этому», — рассуждает wh38***.

Острова Лианкур (Токто) Kim Ji Ho

«Ну что за привычки у этих японцев? Почему они продолжают зариться на острова в территориальных водах Южной Кореи?» — недоумевает k318***.

«Токто — уникальная территория Южной Кореи», — отмечает cool***.

«Тем не менее нынешнее правительство не очень реагирует на такие выходки», — пишет bymi***.

«Из-за некомпетентного правительства они такими темпами отберут у нас Токто», — возмущается sh24***.

«Лучше позаботьтесь об АЭС «Фукусима», — советует dnd9***.

«Почему их так беспокоят эти работы?» — интересуется hoyb***.

«Да им рты позашивать надо за такие протесты», — считает meta***.

«На Земле нет участка суши под названием Токто. Существует только Такэсима», — смеется hany***.

«В таком случае немедленно отзовите свой проект по сбросу воды с АЭС «Фукусима», — требует kghh***.

«Ой, не обращайте внимания на эти потуги и продолжайте дальше свои исследования. Они лают, да не кусают», — пишет chul***.

«Юн наверняка сказал бы на это что-то вроде «У Японии своя позиция на этот счет, разве её нельзя уважать в соответствии с мировыми стандартами», — предполагает mika***.

«Мне с самого рождения говорили, что острова Токто находятся в 200 ли к юго-востоку от острова Уллындо. Однако, подозреваю, что японские дети даже знать не знают, где эти острова находятся», — высказывает свою точку зрения genn***.