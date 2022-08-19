Москва, 19 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, по состоянию на 15:30 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,86%, до $94,79 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«Всплеска покупательской активности на рынке нефти 18 августа, подстегнутого сокращением коммерческих запасов в США, надолго не хватило.

Сегодня на повестке дня вновь опасения развития мировой рецессии из-за высокой стоимости сырья, разрыва торговых связей и ужесточения монетарной политики регуляторов.

Хотя те же данные по рынку труда США, вышедшие накануне, пока выглядят позитивно — количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю составило 250 тысяч, в то время как рынок ожидал роста до 265 тысяч.

Так что ситуация со спросом на энергоносители не столь однозначна, и шансы на движение к верхней границе коридора $90-100 за баррель сохраняются», — считает эксперт.

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