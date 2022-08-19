Иваново, , 15:59 — REGNUM Обыски в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий, прошли в СИЗО №1 и по месту жительства фигуранта дела. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый, занимая должность начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области, незаконно согласовал перемещение фигуранта дела о незаконном обороте наркотиков, не имевшего судимость, в камеру, где содержались двое осуждённых.

«Он обеспечил им бесконтрольные неоднократные телефонные переговоры с родственниками и иными лицами в отсутствие разрешения уполномоченного лица. За совершение данных незаконных действий, выходящих за пределы его должностных полномочий, он получил от одного осужденного имущественную выгоду в виде различных материальных ценностей (планшет, игровая приставка, смарт-часы и др.)», — уточнили в СК.

За этот период осуждённые мошенническим способом выманили у своего сокамерника 850 тысяч рублей, якобы в качестве взятки правоохранителям за минимальное наказание по делу. Мужчина, введённый в заблуждение, попросил родных перевести денежные средства на указанные осужденными банковские счета. В отношении данных мужчин возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области, а также по месту жительства бывшего начальника оперативного отдела проведены обыски. По решению суда он арестован.