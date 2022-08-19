Кишинёв, , 15:59 — REGNUM Программа подготовки к отопительному сезону в Молдавии предполагает сокращение потребления газа на 15%. Об этом 19 августа на телеканале TV8 сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Андрей Спыну Midr.gov.md

«Так делают все европейские страны: Германия, Румыния, Польша, Италия, и мы тоже будем это делать. Это добровольная мера, и я знаю, что мы нация экономных людей и умеем экономить», — сказал Спыну.

Он добавил, что также власти организовали заготовку дров, планируется закупить больше угля и мазута. Молдавия получила на эти цели кредит в размере €300 млн.

«На случай 100% прекращения поставок газа «Газпромом» подготовлен план из 27 мероприятий, которые будут применены «чтобы хорошо пережить эту зиму». Среди них: снижение температуры теплоносителя на 10%, импорт электроэнергии из [б. УССР] в большем количестве, удаленная работа в государственном и/или частном секторе, ограничение потребления газа в выходные дни», — сообщил министр.

Он также рассказал, что в Молдавии будет создана специальная правительственная комиссия, которая будет следить за тем, как исполняется план «добровольной» экономии.

Напомним, ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что рост тарифа на газоснабжение в Молдавии не учитывает всех затрат на закупку топлива в РФ. Тарифы рассчитаны, исходя из его закупочной цены $696 за 1 тыс. кубометров, а цена на голубое топливо в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров. Ранее недостающие средства на выплаты Газпрому покрывали из госбюджета. В августе Чебан заявил, что «Молдовагаз» не сможет заплатить.

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