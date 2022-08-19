МЧС показало работу авиации при тушении рязанских пожаров
Рязань, 19 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Работу самолёта-амфибии Бе-200 в Рязанской области показали в МЧС России. Ролик опубликовали 19 августа в телеграм-канале ведомства.
mchs.gov.ru
Самолет МЧС Бе-200
На кадрах видно, как самолёт набирает воду с поверхности водоёма и летит к очагу возгорания. По данным спасателей, к тушению природных пожаров привлекается 10 воздушных судов, в целом авиация совершила уже более 350 вылетов.
Как сообщало ИА REGNUM, вблизи Рязани 19 августа горит 26 га земель.