Архыз, Карачаево-Черкесия, 19 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Туристам, отдыхающим на курорте «Архыз», больше не грозит заблудиться. Для них на экологической тропе, которая спускается вниз от верхней станции канатной дороги «Млечный путь» к курортному поселку Романтик, появилась навигация. На всем протяжении маршрута установлены указатели и информационные стенды, сообщили 19 августа в пресс-службе компании «Кавказ. РФ».

Пресс-служба АО «Кавказ. РФ» Архыз летом

О планах распространить подобный опыт на другие маршруты курорта сообщил генеральный директор компании Хасан Тимижев.

«В ближайшее время стенды и указатели появятся на более сложном экомаршруте «Аланский путь», который ведет от верхней станции канатной дороги «Млечный путь» к нижней станции дороги «Лунный экспресс». От этой тропы после удобно вернуться в поселок Романтик по обустроенному променаду», — заявил Тимижев.

Напомним, курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии является всесезонным. В зимнее время он привлекает любителей горнолыжного спорта, в летнее — любителей походов, сплавов по горной реке, и других сезонных развлечений.