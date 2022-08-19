Москва, 19 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,72%, до 58,51 рубля. Евро теряет 2,56%, откатываясь до 58,64 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Доллар — евро

«Евро на мировом рынке продолжает слабеть, что отражает и более сильное снижение европейской валюты к рублю. Опубликованные данные по производственной инфляции в Германии продемонстрировали новый рекорд, превысив 37% год к году.

Впрочем, продолжающееся ускорение инфляции вынудит ЕЦБ более решительно повышать ставку, что может оказать поддержку евровалюты.

В США же члены комитета ФРС по открытым рынкам уже разделились на сторонников ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией, и тех, кто выступает за ограничение повышения для поддержки экономики.

На российском же рынке ключевым фактором остаются продажи валюты экспортерами для расчетов с бюджетом по налогам, и этот фактор толкает рубль вверх.

Но в начале следующей недели эта тенденция начнет ослабевать, а некоторый отскок на фиксации прибыли перед выходными вероятен уже сегодня», — пояснил эксперт.

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